Waldachtal Gregorianische Gesänge erklingen

Waldachtal-Heiligenbronn. Das Konzert stand unter dem Motto "Gaudete! Freut euch im Herrn. Seht, unser Gott wird kommen und uns retten".

Mit der Aufforderung "Gaudete!" begann auch der Eröffnungsgesang der Messefeier. Die musikalische Gestaltung der adventlichen Feier mit der Choralschola Uncinus (Johannes Fleischle, Philipp Geisen, Michael Heißel, Michael Schönball und Johannes Tress) wurde zu einem Konzert der schönen und außergewöhnlichen Stimmen. Gregorianische Gesänge und mehrstimmige Chorsätze, wie etwa die Motette für Chor und Orchester von August Eduard Grell "Dem in der Finsternis", erfüllten das Kirchenschiff. Sehr einfühlsam und ergreifend spielte Michael Schönball auf seinem Violoncello die Suite solo Nr. 1 in G-Dur (BWV 1007) von Johann Sebastian Bach. Zwischen den einzelnen Musik- und Gesangstücken wurden geistliche Impulse verlesen, die übrigens aus der Feder von Weihbischof em. Johannes Kreidler stammen.

Verena Westhäußer (Orgelspiel) und Inga Behrendt (Leiterin der gregorianischen Gesänge, Chorsätze) begleiteten das Konzert auch gesanglich. Ebenfalls eingebunden in den Ablauf des Konzerts wurden die beiden Schwestern Irmentrudis Berkthold und Reinholda Zirkel. Behrendt ist Kirchenmusikerin und Musikwissenschaftlerin. Sie lehrt als Dozentin für Gregorianik und Deutschen Liturgiegesang an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ist wissenschaftliche Assistentin am Musikwissenschaftlichen Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.