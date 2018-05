Waldachtal Fronleichnam: Lützenhardt kokettiert mit Blumenteppichen

Den Abendmahltisch mit Brot und Wein am Eingang stellt Sandra Glitzenhirn zur Verfügung. Karina Martini zeigte neue Kreationen im Großdruck: Der gute Hirte (Psalm 23) und "Was er euch sagt, das tut". Heilige wie Joseph oder Franziskus stehen am Wegrand, ebenso Madonnen. Hildegard Blum freut sich ganz besonders über eine angekündigte Blumenspende eines evangelischen Kindes: Simone Renz will einen Eimer voll Margeriten-Köpfe beisteuern.

Lützenhardt kokettiert am kommenden Donnerstag, 31. Mai, wieder mit prächtigen Blumenteppichen. Pfarrer Anton Romer: "Ich bin froh und dankbar, dass es hier dieses große Fronleichnamsfest gibt. Es ist eine beeindruckende Aktion mit den vielen Blumenteppichen." Insbesondere lobt der Gemeindepfarrer die freiwilligen Helferinnen und Helfer: "Es ist schön, dass so viele Ehrenamtliche mitmachen. Es ist ein gutes Miteinander von Gruppen, Vereinen und Einzelpersonen." Bedeutsam ist das Mitwirken der Musikkapelle, denn: "Ohne Musik wäre es nur halb so festlich", meint Pfarrer Romer. Schließlich sei alles "zur Freude Gottes und der vielen Menschen". Der Festerlös kommt zu 50 Prozent dem katholischen Herz-Jesu-Kindergarten, zu 25 Prozent dem Missionsprojekt Arari/Brasilien und zu 25 Prozent der Orgel-Renovation in Lützenhardt zugute.

Wiesen- und Gartenblumen-Spenden werden erbeten. Diese können am Mittwoch in die Eimer vor dem Rathaus Lützenhardt eingestellt werden. Von 4 bis 18 Uhr am Fronleichnamstag wird der Verkehr umgeleitet.

Ein Video von 2017 zeigt die Vorbereitungen auf das Fronleichnamsfest: