Waldachtal Freiwillige für Bewirtung gesucht

Hobbygruppe präsentiert sich erfolgreich und ambitioniert

Ein neues Vorhaben steht an. "Ein neuer Zaun wird angebracht, weil der alte in die Jahre gekommen ist.", teilt Schwarz mit. In Richtung Oberdorfstraße muss die Begrenzungsanlage komplett erneuert werden.

Ambitioniert tritt eine elfköpfige Hobbygruppe auf, die sich dem Miniaturgolfsport besonders verschrieben hat. "Unsere Minigolf-Hobbygruppe spielte auch schon wieder sehr fleißig", berichtet Schwarz. Mit sieben Teilnehmern startete Salzstetten beim Saalgolf-Turnier in Asperg und stellte die größte Gruppe. Die Enthusiasten aus der Waldachtalgemeinde setzten mit ihren Ergebnissen ein erstes Ausrufezeichen. Profi- und Hobbygruppen spielten in der Vorrunde getrennt. Danach machten die fünf Finalisten in einer gemischten Gruppe den Turnierausgang unter sich aus. Bei insgesamt 42 Teilnehmern konnte sich der Salzstetter Youngster Nico Dettling auf den beachtlichen vierten Platz vorspielen, dicht gefolgt von Manfred Jabs auf dem fünften Rang. Elmar Schwarz: "Unsere Gruppe ist motiviert, noch weitere und bessere Ergebnisse zu erzielen."

Die Salzstetter bildeten zwei Gruppen. Die Jüngeren der Hobbygruppe ließen die Älteren etwas alt aussehen. Ins Visier genommen hat die Hobbygruppe ein paar Turniere auswärts, so Ende Juli in Rheinau-Freistett. Besuchen möchten die Miniatursport-Freaks die Freunde in Schweinfurt und in Monrepos/Ludwigsburg. Am 1. Dezember wollen sie beim Nikolausturnier in Ohlsbach/Baden mit von der Partie sein. Neue Spieler sind in der Hobbygruppe jederzeit willkommen.

Höhepunkt 2018 für alle Minigolfsportler ist das beliebte Salzstetter Minigolfturnier, das vom 30. August bis 2. September ausgetragen wird. Hier können wieder Vereine, Organisationen und Gruppen als auch Einzelspieler teilnehmen. Es winken attraktive Preise.

Die Kerntruppe des Verschönerungsvereins betreut in und um Salzstetten auch 54 Ruhebänke, welche ständig gepflegt werden. Zwei neue Paten wurden gefunden. Aber: Viele Paten sind inzwischen ausgefallen. "Daher bleibt über die Hälfte am Verschönerungsverein hängen", sieht Vorsitzender Schwarz eine kleine Lawine auf die Vereins-Aktiven zukommen. Erfreulich ist, dass Landwirt Otto Singer etliche Mäharbeiten bei den Ruhebänken erledigt. Positiv: Mit sieben Helfern hat sich der Verschönerungsverein an der Wald- und Feldputzaktion 2018 beteiligt.