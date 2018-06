Waldachtal Fragebogen-Aktion wird verlängert

Wer aufbricht, schaut zuerst, wo man sich befindet. Aufbrechende klären dann, wohin sie wollen. Sie brauchen unbedingt ein Ziel. Die Kirchengemeinden Salzstetten und Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler mit allen Ortsteilen möchten möglichst Viele an diesem Aufbruch teilhaben lassen. "Mit ihrer Hilfe möchten wir uns ein Bild machen, wie sie persönlich unsere Seelsorgeeinheit wahrnehmen. Wir wollen es wissen!", gibt die Seelsorgeeinheit in ihrem Aufruf zur Gemeindebefragung bekannt. Die Verantwortlichen in der Kirchenleitung interessieren sich für Wünsche und Erwartungen, Fragen und Hoffnungen, Sehnsüchte und Träume der Gemeindemitglieder. "Dabei ist uns bewusst, dass ein Fragebogen noch keinen Aufbruch macht." Die Gemeindebefragung ist anonym. Die Daten des Fragebogens werden nicht weitergegeben.

Ideen zur Gestaltung

Ideen für die Gestaltung des kirchlichen Lebens in den Kirchengemeinden sind ausdrücklich erwünscht. Daher auch die Frage: Welche Weiterentwicklungen und welche Veränderungen halten Sie für notwendig in Ihrer Gemeinde respektive Seelsorgeeinheit? Der Fragebogen gliedert sich in sieben Teile: Welche Bedeutung hat der christliche Glaube für Sie? Was ist für Sie wichtig im Glaubensleben und im kirchlichen Leben? Welche Angebote und Aktivitäten in Ihrer Kirche finden Sie wichtig? Wie nehmen Sie Ihre Kirchengemeinde am Ort wahr? Welche Weiterentwicklungen und welche Veränderungen halten Sie für notwendig?

Wer aber über die Fragen hinaus neugierig geworden ist, kann mit den katholischen Pfarrämtern Kontakt aufnehmen. Schließlich sind für die Weiterentwicklung und Zukunft der örtlichen Kirchengemeinden Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler und Salzstetten auch weitere ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Kirchengemeinden erwünscht. Das Prozess-Team trifft sich wieder am Sonntag, 17. Juni, und wird fortan über die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen laufend beraten. Ellen Schlenker: "Die Ergebnisse wollen wir zu gegebener Zeit an die Gemeindemitglieder publizieren."

Ausgefüllte Fragebögen können in die Briefkästen der Pfarrämter Salzstetten und Lützenhardt und in Pfalzgrafenweiler in den Briefkasten am Eingang zur Sakristei eingeworfen werden. Der Fragebogen kann auch als Brief unfrei an eines der Pfarrämter zurückgesandt werden.