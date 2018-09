Waldachtal Eulen, Füchse und Rehe zu beobachten

Zu Hobbykünstlerin Manuela Günthner: Sie malt von Kindergarten-Zeiten an. Die 38-Jährige hat sich der Pop-Art verschrieben. "Ich liebe das Bunte", sagt sie. "Ich male am Liebsten mit Acrylfarben und Bleistift." Ihr neuestes Motiv ist eine moderne Interpretation der typischen Schwarzwald-Merkmale. "Seelenliebe-Halt in der Haltlosigkeit" überschrieben hat sie ein dynamisches Kunstwerk, das erst im Mai ihre facettenreiche Sammlung vervollständigte. Neben futuristischen Akt-Darstellungen sind wirkungsvolle religiöse Motive entstanden: Jesus am Kreuz oder Maria unter dem Kreuz. Goldfarben wecken Lust auf christliche Darstellungen. Unter "Lebenskunst Manuela Günthner" offeriert sie Kunst, Coaching, Beratung, Seminare. Ihre Ideen hat sie in etwa 100 Bildern realisiert. In Vernissagen und Ausstellungen stellte sie ihre Werke schon mehrfach vor. Eine Auswahl ihrer Pop-Art-Kunst-Erzeugnisse hat die in Leinstetten aufgewachsene Malerin auf Facebook gestellt, zu finden auf ihrer Seite LebenskunstMG.