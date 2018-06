Waldachtal "Es soll sein wie im Stadion"

Mögliche weitere Termine sind das Achtelfinale am Montag, 2. Juli, um 16 Uhr oder am Dienstag, 3. Juli, um 16 Uhr im Sportheim. Das Viertelfinale ist am Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr oder am Samstag, 7. Juli, um 16 Uhr in der Schenke. Das Halbfinale steigt am Dienstag, 10. Juli, um 20 Uhr oder am Mittwoch, 11. Juli, um 20 Uhr im Sportheim. Das Spiel um Platz 3 am Samstag, 14. Juli, um 16 Uhr, das WM-Finale am Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr wird in der Schenke übertragen.