Waldachtal Erfolgreich bei Landesmeisterschaften

Waldachtal-Salzstetten. Als Einzelsiegerin schaffte Jana Schüle sogar das Double in der Altersklasse U11. Sophie Müller und Marie Schneider, beide aus Salzstetten, konnten sich im Einzel bei den Württembergischen Meisterschaften unter den besten 16 platzieren. "Beide haben leider ihr Achtelfinale verloren", teilt Betreuer Michael Müller mit. Marie Schneider spielte bravourös und musste sich erst nach großem Kampf in fünf Sätzen geschlagen geben. Alles in allem ein toller Erfolg für die beiden Nachwuchstalente der SF Salzstetten.

Von den 24 Plätzen, welche der Schwarzwaldkader-Stützpunkt anbietet, sind fünf von jungen Tischtennissportlern aus Salzstetten besetzt: Leonie Müller, Lea Sahiti, Brian Sahiti, Marie Schneider und Benedikt Weiß. Die Kaderspieler trainieren abwechselnd in Freudenstadt, Loßburg und Calw-Altburg. Leonie Müller nimmt regelmäßig am Fördertraining des Tischtennis Bundes- und Landes-Stützpunkts Böblingen teil.

Die Geschwister Lea und Brian Sahiti wurden jetzt zu Vereinsmeistern der Tischtennisjugend bei den SF Salzstetten gekürt. Die Zwölfjährige und der Zehnjährige siegten in ihrer jeweiligen Wertung und ergatterten damit – genau wie die Mädchen und Jungen auf den Plätzen zwei und drei Pokale. Bei den Mädchen landeten Marie Schneider auf Rang zwei und Sophie Müller auf Rang drei. Das Treppchen bei den Jungen komplettierten Benedikt Weiß als Zweitplazierter und Nico Schneider als Drittplatzierter. Für alle Teilnehmer gab es zudem Urkunden. Bei den Vereinstitelkämpfen der Jugend traten fünf Mädchen und sechs Jungen in zwei getrennten Wertungen im Modus Jeder gegen Jeden an.