Waldachtal "Eine Fasnet vom Flecken für den Flecken"

Waldachtal-Lützenhardt. Die örtlichen Narren sind froh, dass sich die NZ seit Jahren ihrer traditionsreichen Hofemer Fasnet bewusst ist. So proklamierte der Ehrenzunftmeister Uwe Störzer auch nach dem Einmarsch des Elferrats die Hofemer Fasnet als Höhepunkt der Lützenhardter Narretei. "Eine Fasnet vom Flecken für den Flecken", sagte er. Die Narren danken es mit zahlreichem Erscheinen und huldigen dieser Fasnet nur allzu gerne. Zahlreiche Helfer arbeiteten im Hintergrund, damit auch die diesjährige Hofemer Fasnet zum Erfolg führte.

Traditionell gibt es den Narrhalla-Marsch, der vom Musikverein Cäcilia unter Leitung von Dietmar Harr gespielt wird. Er ist Auftakt zum Einzug des Zeremonienmeisters (Mario Straßner), dem der Narrenrat und der Elferrat folgt. Wie immer, wurde peinlich darauf geachtet, dass die Identität des Prinzenpaars bis zuletzt geheim blieb. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Hardy und Annelie Schweizer (die Ersten), die ihre Aufgabe sehr zur Begeisterung des Publikums hervorragend meisterten. In seiner närrischen Ansprache an die Untergebenen im Saal eröffnete Prinz Hardy der Erste die Narretei. Die Prinzengarde begleitete das Paar unter dem Jubel der Narren auf die Bühne.

Überhaupt: Die Prinzengarde. In ihr tummeln sich sehr zur Freude der Lützenhardter Narren-Ladys "gehobenen Alters". In diesem Jahr lüftete Fasnets-Urgestein Leander Albrecht das Geheimnis der Garde: Auf ein Durchschnittsalter von sagenhaften 57 Jahren bringen es die Ladys und tänzerisch präsentieren sie sich noch immer auf höchstem Niveau. Damit dies so bleibt, ist der ausgefeilten Choreografie von Karla Rupp zu verdanken, die ihre Garde sichtlich auf Trab hält. Die Prinzengarde präsentierte sich in ihren Tanzparaden derart feurig-jugendlich, dass sich so manch "junge Hüpfdohle" eine Scheibe abschneiden kann.