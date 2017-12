Waldachtal Ein Hauptschüler, der in Indien und China studiert hat

Von Homag in Schopfloch bekam der Salzstetter die Zusage, ab 2001 eine Ausbildung zum Fachinformatiker zu machen. Anschließend arbeitete er als System-Administrator. Drei Jahre studierte er für den Bachelor IT-Business-Projekt-Management an der württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart. 2012 nahm Kronenbitter dann neben seiner Teamleiter-Aufgabe bei Homag ein BWL-Studium auf und schloss dieses 2015 als Bachelor in Betriebswirtschaftslehre an der Steinbeis-Schule in Berlin ab. Zudem bekam Kronenbitter ein Stipendium der CIO-Stiftung. Zwei Jahre lang fuhr er an den Wochenenden zum Studium nach Düsseldorf. Einen Großteil seines Urlaubs investierte er in den Abschluss der internationalen Module an den Partner-Universitäten in Indien, USA und China.

Seit Mai 2016 verantwortet Kronenbitter einen Fachbereich bei MHP. "Die Geschäftsführung hat mir als jungem Mitarbeiter die Chance gegeben, im Alter von 32 Jahren verantwortlich die IT-Abteilung und Digitalisierung mit 24 Mitarbeitern zu führen und voran zu treiben." Im Oktober erreichte der Salzstettener dann nach seinem MBA-Studium mit dem Master of Business Administration einen akademischen Grad. Gerade jetzt profitiere er von seinem einwöchigen Besuch der Columbia University in New York: "Das waren so geile Professoren. Denen bist du an den Lippen gehängt. Das waren lehrreiche Zeiten", schwärmt der 34-Jährige.