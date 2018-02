Waldachtal "DJ Jogi"-Team heizt Party-Besuchern ein

W aldachtal-Salzstetten. Bereits in den frühen Abendstunden strömten zahlreiche feierwütige Besucher in den Gemeindesaal, der sich in einen riesigen Party-Club verwandelt hatte. Die Kostümpflicht, die vom Veranstalter für den Einlass verhängt wurde, schien für die Besucher eine Selbstverständlichkeit zu sein und wirkte sich bei der Auswahl der Verkleidungen eher motivierend aus.

Närrisches Volk tobt sich tänzerisch bis tief in die Nacht aus

In bewährter Form war auch in diesem Jahr das "DJ Jogi"-Team vor Ort und heizte den vorwiegend jungen Partygängern musikalisch mit dröhnenden Beats ein. In den Nachtstunden war die Halle komplett mit Besuchern gefüllt, die sich bis vor die Bühne des DJ-Teams drängten und dennoch genügend Platz fanden, um ihrer Tanzeslust freien Lauf zu lassen.