Waldachtal Die Zahl der Katholiken in Salzstetten sinkt

Zum Jahreswechsel 2017/18 wurden in der St. Agatha-Gemeinde 17 Gemeindemitglieder weniger registriert als im Vorjahr. Im Jahr 2014 waren es noch 1024 Katholiken. Die Zahl der Sterbefälle ist von elf auf 18 gestiegen.

18 Kinder sind in der Kirchengemeinde Salzstetten, zu welcher der Wallfahrtsort Heiligenbronn zählt, getauft worden: Drei in der St. Agatha-Kirche Salzstetten und 15 im Gotteshaus "Zur schmerzhaften Muttergottes" am Heiligen Bronnen. Im Vergleichsjahr 2017 waren es noch 24 Taufen, neun in Salzstetten und 15 in Heiligenbronn. Neun Erstkommunionkinder gingen erstmals zum Tisch des Herrn.

Neun Paare gaben sich das Ja-Wort – gegenüber acht Brautpaaren im Jahr 2016. Fünf Heiratswillige wählten die neugotische St. Agatha-Kirche von 1894 in Salzstetten, um den Bund fürs Leben zu schließen. Vier Paare traten in der barocken Wallfahrtskirche von 1747 im Gnadenort Heiligenbronn vor den Traualtar. Mit vier Personen ist die Zahl der Kirchenaustritte gegenüber dem Vergleichsjahr 2016 gleich geblieben.