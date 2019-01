Waldachtal Die Anklage lautet auf Pakt mit dem Teufel und Hexerei

Angeklagt darin waren junge Frauen aus der Ortschaft, die unter strenger Bewachung und in aller Öffentlichkeit ihrer Vergehen – Pakt mit dem Teufel und Hexerei – angeklagt und ohne Gnade nach einem unfairen Prozess den prasselnden Feuern übergeben wurden. In ihren letzten Worten verfluchten sie jedoch jenen Ort und die Beteiligten und schworen, Rache zu nehmen. Eine nach der anderen kehrten sie zum Entsetzen der Bürger als schaurige Hexen zurück. Sie zündeten auf dem Marktplatz Lagerfeuer an und brauten das teuflische Hexengebräu, bevor sie ihr Unwesen im Dorf trieben.

Zuvor wurden Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner und das Ortschaftsratsgremium des Amtes enthoben und in den Zwangsurlaub geschickt. Anschließend eröffnete Ehrenzunftmeister Markus Fischer den Hexenball der Sieben-Hügel-Hexen im Gemeindesaal Salzstetten. Jetzt gehörte der Abend voll und ganz den Narren und ihren angereisten Gastzünften. Darunter die NZ Unterschwandorf, NZ Wittlensweiler, NZ Wildberg, NZ Nagold Pfrondorf, NZ Ehningen, Bächles Hexa Nagold, Wasserbuggl Hexen und Deifel, Hasenbühl-Hexen Schönaich, Laibedaal Hexa Bad Imnau sowie die Filz Hexa Mössingen. Wie auch im vergangenen Jahr waren heuer wieder die Schwarzwald Buam für ausgelassene Schunkel-Stimmung im Gemeindesaal verantwortlich. Stefan Baron (Bariton-Posaune, E-Bass, Vocals), Torsten Wassmer (Gitarre, Vocals, Saxofon) und Ralf Penz (Steirische Harmonika, Akkordeon, Keyboard, Vocals) sorgten mit aktuellen Hits bis hin zu bekannten Party-Klassikern für Stimmung zwischen den einzelnen Programmpunkten.

Junioren treten auf