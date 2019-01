Waldachtal Der Wallfahrtsort steht vor einem Neubeginn

Wie geht es weiter? Romer: "Mir, als zuständigem Pfarrer ist es, zusammen mit dem Kirchengemeinderat ein Anliegen, unseren Wallfahrtsort – das Juwel im Waldachtal – im Sinne der Schwestern Reinholda und Irmentrudis, der geprägt ist durch ihre franziskanische Spiritualität, weiterzuführen und in die Zukunft schauend weiterzuentwickeln." Der Wallfahrtsgeistliche betont: "Es ist für uns eine Verpflichtung, das Erbe unserer Schwestern und das geistliche Erbe von Generationen von Menschen aus dem Waldachtal und der Umgebung zu erhalten." "Wir sind dankbar, dass wir von Seiten des Dekanats, namentlich vom kommissarischen Dekan Armin Noppenberger und vom Dekanatsreferenten Achim Wicker dabei unterstützt werden, sowie vom Verwaltungsaktuariat in Horb und vom Bischöflichen Ordinariat." Heiligenbronn soll auch in Zukunft die Möglichkeit bieten beziehungsweise ein geistlicher Ort sein, an dem Menschen verweilen, reden, beten und sich stärken können. Es soll ein Ort der Beheimatung, der Ruhe, der Stille und des inneren Auftankens sein. Darüber hinaus soll der Heilige Bronnen weiterhin für viele geistliche Heimat bleiben und Hilfe in Krisensituationen anbieten können. Ebenso sollen am Wallfahrtsort weiterhin regelmäßige Gottesdienst- und Gebetsangebote stattfinden. "Um diese Aufgaben leisten zu können, benötigen wir Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich einbringen", teilt Romer mit. "Der Kirchengemeinderat Salzstetten und ich als Wallfahrtspfarrer sind, zusammen mit anderen Unterstützern von Heiligenbronn zuversichtlich, dass wir Lösungen für eine gute Zukunft für Heiligenbronn finden werden." Benötigt wird jemand, der sich um den Wallfahrtsort kümmert. Deshalb sucht die katholische Pfarrei ehrenamtliche Mitarbeiter, die bereit sind, Dienste zu übernehmen, zumindest so lange, bis eine endgültige Lösung gefunden ist.