Waldachtal Angeregte Diskussion über Bildung

Wa ldachtal-Tumlingen. N eben einem intensiven Austausch mit Firmeninhaber Klaus Fischer stand auch eine Besichtigung des Produktionswerks auf dem Programm. Peter Vermej, Generalkonsul der Niederlande, und Willem G. van Agtmael, niederländischer Honorarkonsul, Beiratsmitglied der Unternehmensgruppe fischer und Gesellschafter von E. Breuninger, besuchten gemeinsam Fischer. Firmeninhaber Klaus Fischer stellte ihnen zu Beginn das Unternehmen vor. Mit dabei waren auch Marc-Sven Mengis, Geschäftsführer Personal, Johannes Konrad, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, sowie Wolfgang Pott, Leiter Unternehmenskommunikation.

Angeregt diskutierte der Kreis über Bildung sowie Aus- und Weiterbildung bei Fischer, über zukünftige Entwicklungen und die politische Lage in den Niederlanden, in Deutschland, Europa und weltweit. Ein Augenmerk legten Klaus Fischer und seine Besucher auch auf die Themen Digitalisierung, Industrie 4.0 sowie E-Commerce und die sich dadurch verändernden Märkte und Berufsbilder.

Nach dem Mittagessen im Gästehaus ging es mit einer Produktionsführung weiter. In der Kunststoffproduktion konnten sich Peter Vermej und Willem G. van Agtmael unter anderem eine Simulation zum Thema "Smarte Fabrik" ansehen. In der Metallmontage erhielten sie umfangreiche Einblicke in die verschiedenen Optimierungsaktivitäten von Fischer. Das Interesse und die Begeisterung der Besucher mit Blick auf die vielfältigen Aktivitäten der Unternehmensgruppe waren sehr groß. Zum Abschied lud Klaus Fischer den Generalkonsul und den Honorarkonsul in die niederländische Landesgesellschaft am Standort Naarden ein.