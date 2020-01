Waldachtal 100 Jahre Artur Fischer – was von seinem Erbe bleibt

Als Artur Fischer am Silvesterabend 1919 im beschaulichen Tumlingen geboren wurde, deutete wenig darauf hin, dass hier eine Persönlichkeit das Licht der Welt erblickte, die einmal viele Bereiche des alltäglichen Lebens mit ihren bahnbrechenden Erfindungen verändern sollte. Der Vater Schneider, die Mutter Lohnbüglerin, wuchs Fischer in bescheidenen Verhältnissen auf. Weil sich die Familie keine höhere Schulbildung leisten konnte, begann der damals 16-Jährige in Stuttgart eine Schlosserlehre. Am Ende des Zweiten Weltkrieges kam Fischer in Kriegsgefangenschaft, konnte aber fliehen. Wieder in der Heimat, machte er sich nach einer kurzen Episode als Angestellter in einem Elektrogeschäft 1948 selbstständig. Er gründete die Firma Artur Fischer Apparatebau. Seine erste eingetragene Erfindung ließ nicht lange auf sich warten.

Spreizdübel kommt 1958 auf den Markt