1 Dobels Ortsbaumeister Michael Müller zeigt auf die sanierten Fugen an der Westseite des Wasserturms. Foto: Winnie Gegenheimer

Die Begutachtung des Wasserturms in Dobel durch einen Steinmetz im Frühjahr hatte dringenden Sanierungsbedarf wegen Fugenrissen und herausgebrochenem Material auf der Wetterseite ergeben. Derselbe erfahrene Fachbetrieb, so Ortsbaumeister Michael Müller, habe nicht nur im Juni das Auskratzen der schadhaften Fugen, sondern auch nach gründlicher Reinigung nun die Neuverfüllung vorgenommen: „Das verwendete Material passt sich an das alte Fugenbild an. Wir haben jetzt wieder eine intakte Oberfläche.“