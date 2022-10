1 Der noch amtierende Bürgermeister Schopflochs Klaas Klaassen und Landrat Klaus Michael Rückert gratulierten Thomas Staubitzer, der künftig neuer Bürgermeister von Schopfloch sein wird. Auf dem Foto von links: Klaus Michael Rückert, Klaas Klaassen, Sandra Staubitzer, Thomas Staubitzer und Susanne Klaassen. Foto: Ade

Thomas Staubitzer hat die Bürgermeister-Wahl gewonnen. Damit bekommt die Gemeinde Schopfloch nach über 30 Jahren einen neuen Bürgermeister.















Schopfloch - Eigentlich war es nicht anders zu erwarten gewesen – als einziger weiterer Mitbewerber stand der umstrittene Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der auch nicht zu den Bewerbervorstellungen gekommen war, auf dem Wahlzettel.

So war es fast schon klar, dass Staubitzer im ersten Wahlgang das mehrheitliche Vertrauen der Einwohner bekommt. Staubitzer bekam mit 949 Stimmen 96,54 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Ein paar Stimmen (18) bekam der zweite Wettbewerber und einige weitere Stimmen (16) verschiedene andere Personen.

So schaffte Staubitzer bei einer Wahlbeteiligung von 48,43 Prozent mit großem Vertrauen der Bevölkerung den Sprung ins Schopflocher Rathaus

Landrat freut sich bereits auf die künftige Zusammenarbeit

Das Ergebnis verkündete der noch amtierende Bürgermeister Klaas Klaassen am Sonntagabend in der Veranstaltungshalle in Schopfloch im Beisein vieler Besucher und gratulierte zusammen mit seiner Ehefrau Susanne und Landrat Klaus Michael Rückert seinem Nachfolger als Erstes. Klaassen, hatte sich nach vier Amtsperioden nicht mehr zur Wahl gestellt. Er betonte, dass 46 Wahlhelfer im Einsatz waren.

Es sei ihm eine große Ehre zu gratulieren, so Landrat Klaus Michael Rückert. 96 Prozent seien ein grandioser Vertrauensbeweis der Bürger. Rückert bot schon jetzt eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit an und sagte, dass er sich auf diese freue.

Staubitzer zeigte sich überwältigt von dem Ergebnis. Dank sprach er seiner Frau, den Wahlhelfern wie auch der Stadt Horb aus. Und die Stadt Horb war stark vertreten. Oberbürgermeister Peter Rosenberger, sein Stellvertreter, Bürgermeister Ralph Zimmermann, die Ortsvorsteher von Dettlingen, Theo Walz, und von Bittelbronn, Heinz Schmid, waren gekommen und stießen schon vor dem Wahlergebnis zusammen mit Sportkreispräsident Alfred Schweizer auf den neuen Bürgermeister an. "Bei uns hat er sich zum Bürgermeister entwickelt", schmunzelte Rosenberger dabei und betonte, dass Thomas Staubitzer bei der Stadt Horb eine gute Ausbildung erhalten habe. Zudem meinte Rosenberger: "Er ist ein guter Fachmann und vor allem auch guter Mensch."

Info: Die Wahl in Zahlen

■ Wahlberechtigte: 2044, Wähler: 990 (48,43 Prozent), ungültige Stimmen: 7 (0,71 Prozent, gültige Stimmen: 983 (99,29 Prozent). Wahlbeteiligung: 48,43 Prozent.

■ Die Wahlbeteiligung lag in Schopfloch bei 35,33 Prozent (413 Stimmen), in Oberiflingen bei 40,70 Prozent (221 Stimmen) und in Unteriflingen bei 45,18 Prozent (150 Stimmen). Per Briefwahl gingen 206 Stimmen ein.

■ Thomas Staubitzer bekam in Schopfloch 396 Stimmen, in Oberiflingen 217, in Unteriflingen 142 und durch Briefwahl 194.