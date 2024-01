Wahl in Freudenstadt: Adrian Sonder kandidiert als Oberbürgermeister

1 Adrian Sonder kandidiert in Freudenstadt als Oberbürgermeister. Foto: Stefan Schreier

Die Liste wird immer länger: Mit Adrian Sonder gibt es einen weiteren Kandidaten für die Nachfolge von Julian Osswald als Oberbürgermeister. Für den Baden-Badener ist es eine „Herzensangelegenheit“, in Freudenstadt anzutreten.









Adrian Sonder ist in Baden-Baden geboren und wohnt dort heute mit seiner Familie. Seine Zukunft sieht er im Falle einer erfolgreichen Wahl am 14. April aber in Freudenstadt. Es sei eine einmalige Gelegenheit für ihn, dort zu kandidieren: „Ich habe mich ganz bewusst für eine Kandidatur als Oberbürgermeister in Freudenstadt entschieden. Hier gibt es eine engagierte Bürgerschaft und ein reichhaltiges Vereinsleben, starke Unternehmen und einen lebendigen Einzelhandel sowie eine gute Infrastruktur – inmitten einer herrlichen Landschaft“, sagt der 34-Jährige, der in Freudenstadt öfters unterwegs ist, wie er erzählt.