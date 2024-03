Wahl der Kandidaten für US-Präsidentschaft: Nikki Haley gibt sich Donald Trump geschlagen

1 Nikki Haley, eine US-Präsidentschaftsbewerberin, hat nach dem „Super Tuesday“ aufgegeben. (Archivbild) Foto: dpa/Reba Saldanha

Der „Super Tuesday“ brachte keine Wende für die Herausforderin von Donald Trump. Jetzt hat Nikki Haley als Bewerberin um das Präsidentenamt in den USA aufgegeben.









Die Republikanerin Nikki Haley will sich US-Medien zufolge aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaft zurückziehen. Das berichteten das „Wall Street Journal“ und der US-Sender CNN am Mittwoch. Zuvor hatte Haley bei den parteiinternen Vorwahlen am „Super Tuesday“ in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten bis auf eine Ausnahme gegen Trump verloren.