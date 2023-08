Die Stadt Ettenheim nutzt die „schülerfreie“ Zeit für einige Umbauarbeiten.

Grundschule Ettenheim: Wie Harald Krippendorf vom städtischen Bauamt mitteilt, wird an der Grundschule Ettenheim in der Freiburger Straße derzeit ein ehemaliges Klassenzimmer, das bisher nicht zu Unterrichtszwecken genutzt werden konnte, wieder zum Klassenraum umgebaut. Nach den Ferien können darin Grundschüler unterrichtet werden. So versucht die Stadt, dem erhöhten Schulraumbedarf gerecht zu werden und investiert rund 20 000 Euro in die Maßnahme. Außerdem werden der Fallschutzbelag rund um den Schulhofbaum komplett erneuert und die Wegeführung entlang der Spielgeräte nach Norden saniert.

Ehemaliges Volksbankgebäude: Auch bei diesem Vorhaben gehen die Arbeiten über den Sommer weiter: Beim Umbau des ehemaligen Volksbankgebäudes werden derzeit die Abbrucharbeiten im und am Nebengebäude ausgeführt und im Hauptbau erfolgt die Entkernung und der Rückbau.

August-Ruf-Bildungszentrum: Für 50 000 Euro laufen beim BIZ Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung – unter anderen bei den (Tür-)Schließungen. Maler- und Reparaturarbeiten wurden bereits im ersten Halbjahr während des laufenden Schulbetriebs erledigt.

Städtisches Gymnasium: Das städtische Gymnasium erhält eine Fluchttreppe, die außen am Gebäude angebracht wird. Stadtbaumeister Frank Wangler, der das Projekt betreut, erklärt, dass die Treppe bis im Spätjahr als zweiter Rettungsweg für die Richtung Osten gelegenen Gebäudeteile gedacht ist. Auch für das erste Obergeschoss wird am bestehenden Lehrerzimmer auf der Ostseite des Südflügels eine Außentreppe gebaut. Um dort eine Ausgangstür zu ermöglichen, wird die Brüstung eines Fensters herausgesägt. Für das zweite Obergeschoss wird ebenfalls ein Fenster zur Tür umgebaut, um aus dem Flur des Südflügels aufs Dach des Mittelbaus zu gelangen. Von dort aus besteht bei einem Brand ein Durchgang durch die Dachkonstruktion bis zur Außentreppe auf der rückwärtigen Gebäudeseite. Die Treppe, die vom Erdgeschoss bis ins ersten Obergeschoss führt, wird erweitert, um über diese bis ins zweite Obergeschoss zu gelangen. Diese Treppe dient auch für den Zugang einer eventuellen späteren Aufstockung. Außerdem werden im Innern des Gebäudes Bypässe notwendig, um bei einer Verrauchung des notwendigen Treppenraums den zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweg zu ermöglichen. Die Bypässe werden als Türen in die Wände zwischen den Schulräumen geplant. Bewusst wurde die Baumaßnahme in die Sommerferien gelegt, damit der Unterricht so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, erklärt die Stadt.

Im Städtischen Gymnasium werden Bauarbeiten für insgesamt 200.000 Euro ausgeführt. Foto: Stadt Ettenheim

Die Arbeiten außerhalb des Gebäudes sind für das Spätjahr 2023 eingeplant. Die gesamte Baumaßnahme kostet rund 200 000 Euro. „Wir investieren damit in die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen“, erklärt Bürgermeister Bruno Metz. „Nach Abschluss der Arbeiten ist das denkmalgeschützte Gebäude aus Sicht der Flucht- und Rettungswegsituation wieder auf einem sicheren Stand“.

Herbert-König-Halle: Das Dach des Geräteraum-Anbaus der Herbert-König-Halle, der nach Norden liegt, wird saniert. Für die Herbstferien ist der Bau einer neuen Basketballanlage vorgesehen. Da die Maßnahme nicht in einem Jahr komplett umgesetzt werden kann, ist zunächst die Errichtung der Unterkonstruktionen für alle drei Spielfelder in der Dreifeldsporthalle vorgesehen, um dann die Basketballkörbe sukzessive austauschen zu können.

Jugendzentrum in Wallburg: Das Jugendzentrum in Wallburg wurde schon vor den Sommerferien für die Wiederinbetriebnahme renoviert. So wurden Wände neu gestrichen und die Möblierung erneuert. In den Sommerferien werden nur noch kleinere Arbeiten ausgeführt.

Kindergarten Wunderfitz: Ullrich Gäckle vom Bauamt berichtet, dass im großen Spielflur des städtischen Kindergarten Wunderfitz in den Kita-Ferien eine Akustikdecke eingebaut wird, zur Verbesserung des Schallschutzes. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf rund 15 000 Euro. Beim großen Anbau des Kindergartens Fürstenfeld wurde bereits die Einbauküche sowie die Garderobe eingebaut. Aktuell werden Türen und die Beleuchtung im Rahmen der Elektroinstallation eingebaut. Im Bestandsgebäude werden in verschiedenen Zimmern und in den Fluren neue Bodenbeläge verlegt. Außerdem werden Malerarbeiten durchgeführt. Wenn die Kindergartenkinder am 4. September wieder aus den Ferien zurückkommen, sollen alle Baumaßnahmen fertiggestellt sein, so Gäckle.

Jugendtreff

Der Ettenheimer Jugendtreff zieht interimsweise in die früheren Pflegediensträume im Spitalgebäude. Für die Eröffnung nach den Sommerferien werden auch diese Räumlichkeiten für die Jugendlichen des Treffs hergerichtet und renoviert.