Während Corona: BGH verhandelt zu Wohnungseigentümer-Versammlungen

1 Ein Landgericht hatte Beschlüsse in einem Fall für nichtig erklärt, weil das individuelle Recht eines jeden Wohnungseigentümers auf persönliche Teilnahme an einer Eigentümerversammlung verletzt worden sei. Nun befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Sache. Foto: Uli Deck/dpa

In der Corona-Pandemie war Abstandhalten angesagt. Doch was, wenn an einer Eigentümerversammlung alle Wohnungseigentümer persönlich teilnehmen sollen? Der BGH befasst sich mit einer Lösungsvariante.









Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft, ob Versammlungen von Wohnungseigentümern während der Corona-Pandemie nur schriftlich abgehalten werden durften. Nach Auffassung mancher Gerichte seien so getroffene Beschlüsse nichtig, also unwirksam, sagte die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner in Karlsruhe. Andere halten sie nur für anfechtbar. Der BGH will seine Entscheidung am 8. März verkünden.