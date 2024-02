Prozesse: Ex-VW-Boss Winterkorn als Zeuge zur Dieselaffäre vor Gericht

1 Martin Winterkorn als Zeuge vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Dieselskandal fegte Martin Winterkorn 2015 aus dem Amt als Vorstandschef bei Volkswagen. Jetzt soll er als Zeuge vor Gericht seine Sicht auf die Abgasschummeleien schildern.









Link kopiert



Braunschweig (dpa) - Im milliardenschweren Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre hat am Mittwoch die Vernehmung von Ex-Konzernchef Martin Winterkorn begonnen. Der 76-Jährige ist als Zeuge vor dem Oberlandesgericht Braunschweig geladen. Winterkorn komme als Vorstandsvorsitzendem in dem Zeitraum der Aufdeckung des Dieselskandals natürlich eine besondere Rolle zu, sagte eine Gerichtssprecherin am Morgen. Das Gericht will ihn dazu befragen, was er gewusst hat, was ihm zugetragen wurde und was er im Detail von einzelnen Abläufen wahrgenommen hat.