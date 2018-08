VS/Furtwangen Unterschlagung: Sparkasse nimmt Stellung

Das Duo soll offenbar gezielt immer nur kleinere Beträge in kleinen Scheinen abgezweigt haben, mit dem Ziel, nicht weiter aufzufallen. Das Bargeld soll aus dem Haupttresor der Bank verschwunden sein. Eine Motivlage für die Vorgänge sei bei den vorübergehend Festgenommenen bis heute nicht erkennbar.

Entlassene schweigen

Offenbar schweigen beide Entlassenen in Vernehmungen, heißt es in gut unterrichteten Kreisen.Ermittler, die den Fall kennen, lassen durchblicken, dass die strafrechtlichen Untersuchungen vorankommen. Bei Hausdurchsuchungen an den getrennten Wohnadressen der beiden Ex-Sparkassen-Mitarbeiter sollen "erhebliche Teile der veruntreuten Gelder gefunden" worden sein.

Arendt Gruben sagt: "Selbstverständlich werden wir den betroffenen neun Kunden, die geschädigt wurden, die festgestellten Schäden vollumfänglich ersetzen." Das Haus habe sich, so hieß es bereits mit sieben der Betroffenen diesbezüglich geeinigt. Auch auf Grund des erfolgreichen Verlaufs der Ermittlungen ist der Sparkassen-Chef sicher: "Auch unserem Haus selbst wird hier kein finanzieller Schaden bleiben."

Gruben, seit Dezember 2003 im Vorstand der Bank und seit 2006 als Vorsitzender bestellt, kann sich an keinen vergleichbaren Fall im Hause erinnern, sagt aber auch: "Ich ärgere mich maßlos, weil hier die Werte unserer Sparkasse mit Füßen getreten wurden." Er spielt damit auf das Vertrauen zwischen Sparkasse und Kunden an, das "700 Mitarbeiter bei uns jeden Tag durch untadelige Arbeit verdienen." Der Sparkassenchef will die Vorgänge "lückenlos und transparent" aufarbeiten. "Unser Haus arbeitet deshalb auch eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen", so Gruben weiter. Wie genau die Sparkasse und ihre neun Kunden geschädigt wurden, will der Vorstandsvorsitzende aktuell nicht aufzeigen. "Da ist jetzt die Justiz am Zug", formulierte Gruben. In der Furtwanger Filiale der Sparkasse sind 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die Leitungsstellen des Hauses in der 9200 Einwohner großen Hochschulstadt wurden neu besetzt.