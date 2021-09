1 Schon bei der Ankündigung ihrer neuen Show-Pläne sorgte die schwedische Band Abba für Spannung. Unser Foto zeigt Fans in Berlin. Foto: dpa/Jens Kalaene

Alle lieben Abba: Die beiden neuen Songs der Schweden sind in Großbritannien auf Kurs, in die Top Ten der Single-Charts zu stürmen. Auch Tickets für die neue Avatar-Show sind nun zu haben.

London - Auch wenn die Konzertarena noch im Bau ist, hat am Dienstag bereits der Ticketverkauf für die neue Abba-Show „Voyage“ in London begonnen. Die Preise variieren zwischen 31,95 und 367 britischen Pfund (37 bis 428 Euro) und sind zum Teil inklusive Hotel. Die schwedische Popband, die vor allem in den 1970er Jahren große Erfolge feierte, hatte am Donnerstag angekündigt, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Allerdings nicht leibhaftig, sondern als Avatare.

Für die technisch sehr aufwendige Show wird derzeit in London ein eigenes Theater gebaut. Die ersten Tickets kann man für die Show am 28. Mai 2022 kaufen.

Hologramm-Shows als neuer Trend?

Konzerte mit Hologrammen auf der Bühne statt echten Künstlern könnten nach Ansicht des Abba-Promoters Thomas Johansson zu einem Trend werden. Das sagte der 73-Jährige langjährige Begleiter der schwedischen Band der „Süddeutschen Zeitung“.

Mit ihren Plänen für ein Konzerterlebnis mit virtuellen Stars setzten die vier Abba-Mitglieder „einen wichtigen Trend“, befand Johansson. Die ab dem kommenden Mai geplanten Konzerte in einem eigens dafür gebauten Gebäude auf dem ehemaligen Olympia-Gelände in London werden ein Erlebnis zwischen Musical und Liveshow in Las Vegas bieten, sagte Johansson. Mit den als „Abbataren“ bezeichneten virtuellen Abbildern habe die Band „eine völlig neue Form erfunden, wie Live-Performances aussehen können“, so der Promoter weiter. Anders als bei bisherigen Konzerten mit Hologrammen von - meist bereits gestorbenen - Künstlern bewegen sich die Abbatare nach dem Vorbild eines vorab im Studio aufgenommenen Konzerts der echten Abba-Mitglieder. Die Musik wird von einer Live-Band gespielt.

Die beiden neuen Abba-Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ sind unterdessen nach Angaben der Official Charts Company (OCC) in Großbritannien auf Kurs, in die Top Ten der Single-Charts zu stürmen.