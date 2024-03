1 Bettwanzen werden von vielen Menschen als eklig empfunden. Foto: dpa/Piotr Naskrecki/CDC/Harvard University

Die Osterferien stehen bevor und damit viele Reisen und Ausflüge. Bei Übernachtungen ist jedoch Vorsicht geboten. Auch in unserer Region sind Bettwanzen wieder auf dem Vormarsch. Kammerjäger beobachten eine Zunahme der Fälle.









Vor rund 20 Jahren galten Bettwanzen in Deutschland noch als nahezu ausgerottet. Jetzt breiten sich die Schädlinge jedoch wieder aus. Von drei kontaktierten Kammerjägern aus der Region bestätigen zwei unserer Redaktion: „Bettwanzen nehmen auf jeden Fall zu.“ Eine von ihnen ist Anja Glaser von „Koppert Schädlingsbekämpfung“ aus Appenweier. In den 90er- und 2000er-Jahren hätte das Unternehmen alle zwei Monate einen Bettwanzen-Fall bekämpft. Inzwischen sei es pro Woche ein Fall – eine deutliche Zunahme. Und: Die Fälle treten laut Glaser nicht mehr nur im gewerblichen Bereich, also etwa in Hotels, auf. Privathaushalte seien gleichermaßen betroffen.