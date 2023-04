Unbekannter begrapscht 16-Jährige und beißt ihr in die Brust

Vorfall in Regionalzug bei Baden-Baden

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Eine 16-Jährige fährt mit dem Regionalzug von Karlsruhe nach Offenburg, als sie von einem Unbekannten massiv sexuell belästigt wird. Eine Zeugin schreitet ein, der Täter flüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag in einem Regionalzug auf der Fahrt von Karlsruhe nach Offenburg eine 16-Jährige sexuell belästigt. Als eine Zeugin darauf aufmerksam wurde und den Mann im Zug verfolgte, flüchtete dieser am Bahnhof Baden-Baden aus der Bahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war die 16-Jährige gegen 17.25 Uhr im Regionalzug RE 4735 auf der Fahrt vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Offenburg, als der Unbekannte sie gegen ihren Willen begrapschte und ihr in die Brust biss. Dies bekam eine Zeugin mit, die den Unbekannten daraufhin ansprach und ihn im Zug verfolgte. Der Mann flüchtete und verließ den Zug schließlich am Bahnhof in Baden-Baden.

So sieht der Unbekannte aus

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß mit dunklem Teint. Der Mann hatte schwarzes, kurzes Haar und einen Drei-Tage Bart. Er soll zum Tatzeitpunkt ein dunkelblaues T-Shirt mit kurzen Ärmeln und eine beige-graue oder oliv-graue lange Hose getragen haben. Außerdem habe er eine dünne Jacke in der Hand gehalten.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zu der sexuellen Belästigung machen oder Hinweise zum bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.