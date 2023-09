Am Montagmittag soll in Biberach ein Lkw-Fahrer auf ein Auto geschossen haben. Mehrere Zeugen haben den Vorfall beobachtet, über Verletzte ist aber bislang nichts bekannt. Nun bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

In Biberach hat am Montagmittag offenbar ein noch unbekannter Lastwagenfahrer am helllichten Tag einen Schuss auf ein Auto abgegeben haben. Nach Angaben der Polizei fuhr er danach in Richtung Warthausen davon.

Gegen 14.15 Uhr wurden mehrere Zeugen auf den mutmaßlichen Schützen aufmerksam. Er fuhr in einem blauen Lastwagen mit weißem Auflieger auf der Ulmer Straße in Richtung Warthausen. Vor dem Schuss soll er bereits aus seinem Auto heraus den Fahrer des vor ihm fahrenden Autos angeschrien haben. Auf Höhe der Birkendorfer Straße soll er dann mit einer Pistole auf das Fahrzeug gezielt und geschossen haben.

Beteiligte Fahrzeuge fahren in dieselbe Richtung davon

Danach fuhr der Lastwagen in Richtung Warthausen davon, auch das Auto entfernte sich in diese Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, diese blieb aber erfolglos. Nun bitten die Ermittler um weitere Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der Telefonnummer 073 51 / 44 70 entgegen genommen. Der mutmaßliche Täter soll etwa 40 Jahre alt sein, er hat den Aussagen zufolge eine Glatze und am Kinn einen kurzen Bart.