1 Bei einem Unfall auf der B27 entstanden rund 50.000 Euro Schaden. Foto: Heidepriem

Ein Schaden in Höhe von über 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Anschlussstelle der B 27 Balingen-Nord entstanden.









Ein 81-Jähriger hielt gegen 20.10 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse von der B 27 herkommend an der Einmündung in die L 415 an. Beim Abbiegen in die Straße Auf Jauchen (L 415) kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten BMW eines 25 Jahre alten Mannes. Der BMW prallte hierbei frontal gegen die linke Seite des Mercedes.