1 Die Schwenninger Wild Wings bejubeln den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Foto: Eibner

Die Schwenninger Wild Wings haben ihre Saison-Generalprobe vor 2177 Zuschauern daheim gegen Augsburg mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Es war eine von vielen Strafen (28:24) geprägte Testpartie.

Wild-Wings-Coach Niklas Sundblad zog insgesamt ein sehr positives Fazit der sechwöchigen Vorbereitungszeit.

Das erste Drittel war von Beginn an sehr zerfahren und geprägt von vielen Strafen. Die Augsburger waren spielerisch und läuferisch in dieser Phase einen Tick besser als die Wild Wings, ließen zwei doppelte Überzahlspiele ungenutzt. Bei Schwenningen traf in der 18. Minute Ken André Olimb die Latte. Torlos ging es in die erste Pause.

Der Aspekt mit den vielen Strafen auf beiden Seiten ging im zweiten Abschnitt gerade so weiter, zumal es zu Beginn des Mitteldrittels eine kurze Prügelei zwischen beiden Teams gab. Es blieb bei einem zähen Test – spielerisch einfach zu zerfahren. Wild-Wings-Kapitän Travis Turnbull traf in der 28. Minute in 5:3-Überzahl zum 1:0, aber nur 79 Sekunden später nutzten die Panther ein Überzahlspiel durch Adam Payerl zum 1:1-Ausgleich. So stand es auch nach 40 Minuten.

"Joacim Eriksson war heute unser bester Mann"

In Schlussdrittel waren keine drei Minuten gespielt, als die Gäste durch ein Powerplay-Tor von Payerl mit 2:1 in Führung gingen. Auch wenn bei den Wild Wins spielerisch noch nicht alles klappte, so gaben sie kämpferisch alles, um diese letzte Testpartie vor dem Saisonbeginn zu gewinnen. Max Görtz (49.) glich für die Neckarstädter zum 2:2 aus. Dann legte die Bayern wird durch Maximilian Eisenmenger zum 3:2 (56.) nach. Aber Turnbull schaffte 95 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noh den 3:3-Ausgleich. In der fälligen Verlängerung traf Max Görtz (63.) nach Vorarbeit von Colby Robak entscheidend zum 4:3.

Schwenningens Trainer Niklas Sundblad zog ein sehr positives Fazit der Vorbereitung. "Gegen Augsburg haben wir zu passiv begonnen uns dann aber ab dem zweiten Drittel gesteigert. Es war heute ein toller Rahmen. Unsere Fans konnten die Mannschaft kennenlernen in unserer neu umgebauten Arena. Joacim Eriksson war heute unser bester Mann. Jetzt freuen wir uns auf den Saisonstart."