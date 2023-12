Vor Haushaltsdebatte: Lahrer SPD will sich nicht „kaputtsparen“

Lahrer SPD will sich nicht „kaputtsparen“

Die Sozialdemokraten wollen laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Roland Hirsch vor allem in Kitas und Schulen investieren. Als gutes Beispiel führt die SPD die Modernisierung der Gemeinschaftsschule „Friedrichschule“. Mehr als sieben Millionen Euro seien als erste Tranche für 2024 vorgesehen. Man werde im Gemeinderat Schallschutzmaßnahmen in den Fluren der Obergeschosse beantragen. Zudem fordert die Fraktion eine Ganztagsgrundschule in der Oststadt und begrüßt die Planungsrate im Haushalt.