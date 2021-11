3 Der aus Nagold stammende Singer-Songwriter und angehende Musical-Star Luka "Maksim" Klais. Foto: Klais

"Eines habe ich immer über mich gewusst – dass ich auf die Bühne wollte!" Und genau dort hat Luka "Maksim" Klais bereits seine ersten, eindrucksvollen Erfahrungen sammeln können. Als Musical-Interpret. Als Singer-Songwriter. Als Tänzer. Auch ab und an als Model. Mit wachsendem Erfolg.















Nagold/Mötzingen - Karriere machen in Zeiten der Pandemie? Ausgerechnet als Künstler? Dem aus Nagold stammenden Luka Klais gelingt genau dieses Kunststück. In einem Tempo, das ihn irgendwie selbst am meisten zu überraschen scheint. Im Augenblick ist der 22-Jährige Student der "Stage School Hamburg", Deutschlands bekanntester Bühnenfachschule. Kader-Schmiede für die größten und bekanntesten Musical-Produktionen überhaupt. In der nach New York und London mittlerweile drittgrößten Musicalstadt der Welt.