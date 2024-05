21 Weingüter und Winzergenossenschaften aus der gesamten Weinregion machen bei der Breisgau-Spritztour am Sonntag, 23. Juni, mit. Ein Bus bringt die Teilnehmer zu Stationen in Lahr, Kippenheim, Ettenheim, Ringsheim und Rust.

Eine neue Art von Weinfest können Genießer am 23. Juni 11 bis 19 Uhr erleben: Bei der Breisgau-Spritztour bringt sie ein Rundbus zu Weinorten und Weingütern im nördlichen Breisgau. Aus Ettenheim etwa machen die Weingüter Bieselin, Weber, Isele und Ohnemus sowie die Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim mit. Das neue Format soll die Bekanntheit der Weinregion Breisgau stärken und Winzer und Weinkenner enger miteinander vernetzen. Weingenießer sollen so die Gelegenheit erhalten, nicht nur die Weine, sondern auch die Weinregion besser kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ettenheim.

So funktioniert es: Die Teilnehmer buchen sich für 39 Euro ihr Spritztour-Ticket. Mit dem Ticket können sie den ganzen Tag mit dem Rundbus von Station zu Station fahren und bei allen Winzern die Jahrgangspräsentationen der Weine verkosten. Erhältlich ist das Ticket auf der Website www.breisgau-spritztour.de oder bei Reservix. Welche Route die Gäste für ihre kulinarische Entdeckungsreise wählen, ist ganz ihnen überlassen. Als Einstieg in die Spritztour bieten sich die Bahnhöfe in Ringsheim und in Lahr an. Dort können die Teilnehmer mit dem Zug anreisen und einfach in den Spritztour-Bus einsteigen.

Zur Breisgau-Spritztour gehören insgesamt sechs Stationen: das Weingut Wöhrle in Lahr, das Bürgerhaus in Kippenheim, das Weingut Bieselin und das Weingut Weber in Ettenheim, der Rathausplatz in Ringsheim und der Europa-Park in Rust.

Das sind die Teilnehmer

Insgesamt 21 Weingüter und Winzergenossenschaften laden hier zur Verkostung ihrer Jahrgangspräsentationen ein: Weingut Wöhrle, Winzergenossenschaft Oberschopfheim, Weingut Otto und Martin Frey, Weingut Moosmann, Winzergenossenschaft Kippenheim, Mahlberg, Sulz, Winzergenossenschaft Münchweier, Weingut Lothar Schwörer, Weingut Ritter, Weingut Storck, Weingut Ackermann, Weingut Bieselin, Weingut Holub, Roter Bur Glottertäler Winzer, Weingut Mößner Burtsche, Weingut Weber, Weingut Kaltenbach, Weingut Franz Xaver, Weingut Joachim Weber, Weingut Weber Link, Winzergenossenschaft Buchholz/Sexau, Weingut Isele Weingut Jonas Ohnemus und Chateau Ollwiller.

Gelegenheit, die Handschrift der einzelnen Winzer kennenzulernen

Weingenießer haben dabei die Gelegenheit, Rebsorten, Lagen und die Handschrift der einzelnen Kellermeister zu vergleichen und so die ganze Vielfalt der Bouquets und der Aromen der Breisgauer Weine zu entdecken. Flammkuchen, Schäufeleweckle, Salat-Bowls, Crêpes und vieles mehr werden als passende Begleitung zu den Weinen angeboten, heißt es in der Ankündigung.

„Die Idee der Breisgau-Spritztour hat Gemeinden und Winzer von Anfang an überzeugt“, freut sich Claudia Handke. Als Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH verantwortet sie das Marketing und die Organisation der Breisgau-Spritztour. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit wir möglichst viele Weingenießer auf unserer Entdeckungsreise begrüßen dürfen.“

Breisgauer Wein GmbH

In der Breisgauer Wein GmbH haben sich 12 Gemeinden sowie 28 Weingüter und Winzergenossenschaften aus dem gesamten Breisgau zusammengeschlossen. Gemeinsam bewirtschaften ihre Winzer eine Rebfläche von über 1.592 Hektar. Hauptaufgabe der Breisgauer Wein GmbH ist es, die Vielfalt und Einzigartigkeit der Weinbauregion Breisgau stärker im Bewusstsein von Weinliebhabern zu verankern und den Tourismus zu fördern.