Das verdienen Lehrer in Baden-Württemberg

Grundschule oder Gymnasium? Studienrat oder Rektor? Arbeitnehmer oder Beamter? Wir klären, wie viel Lehrer wirklich verdienen und ob das Vorurteil „Viel Geld für wenig Arbeit“ wirklich zutrifft.















Stuttgart - Lehrer leben, wenn man ihren monatlichen Verdienst betrachtet, in einer Zweiklassengesellschaft. Die meisten Lehrer bekommen kein Gehalt, sondern eine Besoldung. Denn der Großteil der Pädagogen an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie an Gymnasien, beruflichen Schulen oder Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) ist verbeamtet. Sie werden nach der Landesbesoldungsordnung A bezahlt.