In Straßberg steht ein Gebäude nach einer Explosion in Vollbrand. Bisher sind drei Verletzte zu beklagen.

Mehrfach soll es geknallt haben, berichten Zeugen, ehe am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Haus im Öschleweg in Straßberg in Vollbrand stand. Bei dem Brand sind nach derzeitigem Stand drei Personen verletzt worden – wie schwer ist noch unklar.

Wohl mehrere Gasflaschen explodiert

Die Feuerwehren aus Straßberg und Winterlingen sind derzeit im Großeinsatz, um das Haus zu löschen, auf dessen Dach eine Photovoltaikanlage montiert ist. Laut Polizei, die sich auf die Zeugen beruft, sollen auch mehrere Gasflaschen explodiert sein.

Die Rauchsäule ist weithin zu sehen und die Löscharbeiten werden noch andauern. Der Bereich um den Öschleweg ist abgesperrt.