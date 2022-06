5 Gruselig wird es im Haunteg Mansion. Foto: Hauser

Während die letzten Schausteller auf ihren Platz auf dem Messegelände fahren, sind andere bereits mit dem Aufbau beschäftigt oder testen ihre Fahrgeschäfte. Die Vorbereitungen für das Balinger Volksfest laufen auf Hochtouren. Es findet von Mittwoch bis Montag, 15. bis 20. Juni, statt.















Balingen - "Wir freuen uns, dass wir wieder da sind", sagt Veranstalter Karl Maier, Geschäftsführer der Göckelesmaier Festbetriebsgesellschaft in Stuttgart. Er erinnert daran, dass das Volksfest in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden konnte.

Er betont, dass sich die Besucher auf Fahrgeschäfte und Attraktionen wie in Vor-Corona-Zeiten freuen könnten – wobei Göckelesmaier die veranstaltungslose Zeit für umfangreiche Investitionen genutzt habe, unter anderem in das große Festzelt und den Biergarten, wo zusammen rund 1800 Besucher Platz finden.

Auch Matthias Klein, Geschäftsführer der Stadthalle Balingen, zeigt sich froh darüber, dass das Messegelände wieder mit dem Volksfest belegt ist. "Die Vorfreude bei der Bevölkerung ist groß", hält er fest. Viele hätten bei ihm nachgefragt, ob die Veranstaltung wieder stattfindet.

Attraktionen und "moderate" Preise

Klein und Maier sind sich sicher, "dass es wieder ein schönes und erfolgreiches Fest wird – so wie in der Vergangenheit", gutes Wetter vorausgesetzt. Letzterer macht seine Zuversicht nicht nur daran fest, dass die Preise "moderat" gehalten werden konnten, sondern auch an den Attraktionen, die er beim Rundgang übers Festgelände präsentiert: so den Flyer, "wohl die Hauptattraktion", ein Kettenflieger, der sich in 80 Metern Höhe dreht; den Polyp, ein klassisches Familienfahrgeschäft; den Shaker, ein sehr schnelles Überkopfkarussell; den King, die große Schaukel am Eingang; das Haunted Mansion, laut Maier eine der schönsten Geisterbahnen; den Flipper, Autoscooter und der Racing Scooter. Das Fazit Maiers: "Es ist eine Bestückung, wie wir sie selten hatten."

Wer beim Besuch des Volksfestes Hunger bekommt, kann sich unter anderem mit dem traditionellen Göckele, Salaten, vegetarischen Gerichten sowie Süßem und Saurem stärken. Auf der umfangreichen Getränkekarte steht das eigens gebraute Festbier ganz oben.

Feuerwerk zum Abschluss

An allen Veranstaltungstagen spielen die Bands "Hautnah" und "Lollies" abwechselnd auf. Am Montag, 20. Juni, ist nicht nur der Spartag; am Nachmittag sind gratis für die jüngeren Besucher Kinderschminken im Festzelt und der Besuch des Ballon-Clowns. Mit einem großen Feuerwerk geht das Volksfest "mit Pauken und Trompeten" zu Ende.

Nach den Ausführungen des stellvertretenden Stadthallen-Geschäftsführers, Jörn de Haan, gibt es auf dem Parkplatz der SparkassenArena genügend Parkplätze für die Besucher. Am Samstag steht wegen weiterer Veranstaltungen eine große Fläche beim Jakobus-Haus als Ausweichparkplatz zur Verfügung, der über die Alte Balinger Straße zu erreichen ist.

Öffnungszeiten

Mittwoch, 15. Juni: 16 bis 24 Uhr; offizielle Eröffnung und Fassanstich durch OB Helmut Reitemann um 18 Uhr.

Donnerstag: 12 bis 23 Uhr.

Freitag: Festzelt 12 Uhr, Festplatz 14 Uhr – bis Mitternacht

Samstag: Festzelt 12 Uhr, Festplatz 14 Uhr – bis Mitternacht

Sonntag: 12 bis 23 Uhr

Montag: Festzelt 12 Uhr, Festplatz 14 Uhr, bis 23 Uhr

