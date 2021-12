Verheerender Brand in Villingen Gebäude steht in Flammen - ein Todesfall bestätigt

Verheerendes Feuer in Villingen: Bei einem Wohnungsbrand in der Großherzog-Karl-Straße ist am Mittwochnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Brandbekämpfung zog sich über Stunden hinweg.