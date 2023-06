Recherchieren, nachhaken, manchmal festbeißen und am Ende Klartext schreiben. So lautet in Kurzform das Kerngeschäft des Redakteurs. Nicht immer gefällt den Protagonisten das Ergebnis unserer Arbeit, weil die Artikel nicht selten Fehler und Verfehlungen aufdecken. Heute ist es Zeit, auf die andere Seite zu treten – zu zeigen, dass Journalisten nicht nur draufhauen können, sondern durchaus fähig sind zur Selbstreflexion.