Vöhringen Von Dinos über afrikanische Rhythmen bis Weihnachten

Mit "Eloise" von Paul und Barry Ryan boten die Musiker einen Ohrwurm, von dem Barry Ryan noch heute leben kann.

Stampfen, Klatschen oder auch Summen – die Musik war vielseitig und wurde perfekt bei "Israeli Folk Songs" von Eva Fodor umgesetzt. Orientalische Töne gab es bei dem originellen Stück zu hören. Nach dem anhaltenden Beifall überzeugten die Gäste mit dem "Kaiserin-Sissy-Marsch", um den Fans der klassischen Blasmusik eine Freude zu machen.

Mit dem Hit von Alice Merton "No Roots" starteten die Musiker von Michael Blocher in der Gegenwart. Erst vor einem Jahr eroberte die junge Künstlerin aus Deutschland die Charts, und schon gibt es die Umsetzungen für Blasmusik-Orchester – so perfekt, dass der Beifall nicht enden wollte. Blocher zeigte bei "Ministery Of Winds" wie es wäre, würde der Staat vorgeben, was zu spielen sei. Ein bisschen streng und keltisch – dem Publikum hat dies gemessen am Beifall gut gefallen. So war das auch bei "Mnozil Vs. Verdi" – der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco war die Vorlage – gemischt mit "So ein Tag" oder auch "Sierra Madre" liessen sich die Zuhörer gerne auf diese Art der Unterhaltungsmusik ein.

Schließlich kamen auch die Harmonie-Musiker an ihre Grenzen – bei "African Groove" gab es afrikanische Rhythmen. Und dann durfte Moderatorin Steffi Stenger "Salemonia" ankündigen, das am nahen Bodensee eine Euphorie ausgelöst hat. Zum Schluss gab es noch einen ein Schuss Weihnachten: "Little Drummerboy" zeigte am Abend vor dem 2. Advent, dass das Fest nicht mehr fern ist.