Vöhringen Viele Puzzleteile führen zum Kirchenschatz

Kinderkirche und Konfirmandenunterricht finden wöchentlich statt, doch für eine regelmäßige Jungschar wären sowohl weitere kirchliche Mitarbeiter als auch Teilnehmer erforderlich. Dabei hat schon die etablierte Kinderkirche mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Engagierte kirchliche Mitarbeiter wie Beate Kolb, Gabi Kaufmann, Michaela und Oliver Umbrecht finden dennoch immer wieder neue Wege, der Jugend bei Sonderveranstaltungen mit Spiel und Spaß den christlichen Glauben näherzubringen.

Vier Mal, zuletzt vor zwei Jahren, hatte man am Abend des Reformationstages eine Church Night veranstaltet. Diesmal stand zur Abwechslung ein Jungschartag auf dem Programm, der sich an Teilnehmer von der ersten bis zur siebten Klasse richtete. 14 Kinder und Teens begaben sich auf die "Suche nach dem Kirchenschatz" und eroberten in zwei Gruppen mit Quizfragen, Spielen und Rätseln zehn Puzzlestücke. Eine Geocaching-Tour durchs Dorf endete auf dem Kirchturm. Weitere Spiel- und Bastelmöglichkeiten boten sich im Gemeindehaus. Ein Raum im Obergeschoss wurde zur Kammer des Glöckners erklärt, in der mehrere Hinweise versteckt waren. Botschaften in Spiegelschrift, ein Morsezeichen, ein Zettel in einem Buch und manches kuriose Requisit wie eine Gießkanne oder Bausteine im XXL-Format führten zu weiteren Puzzleteilen, die am Ende eine Schatzkarte ergaben. Damit konnten die Schlüssel zur Kirche und für die Opferbüchse ausfindig gemacht werden. Sie enthielt den letzten Hinweis für das Auffinden einer Schatzkiste, die Süßes und ein kleines Erinnerungsgeschenk enthielt.

Der Tag hatte aber nicht nur gegenständliche, sondern auch immaterielle Schätze wie das Wort Gottes und die Kraft Jesu Christi zum Inhalt, was schon beim Eingangslied "Komm, wir suchen einen Schatz" sowie mit dem Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium vom Schatz im Acker zum Ausdruck gekommen war und mit einem Lied und einem Gebet seinen Abschluss in der Kirche fand.