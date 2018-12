Vöhringen So was: "Nix amore am Lago Maggiore"

Seit Mitte September proben die zehn Schauspieler ein Mal wöchentlich, jetzt sogar drei Mal. Im Saal des ehemaligen Gasthauses stehen die Kulissen, in denen im Moment italienische Leichtigkeit auf schwäbische Behäbigkeit trifft, gemixt mit einem Schuss krimineller Machenschaften. "Oh je, wenn des alles mei Karle wüsst", wie gut kann man das bei Hilde nachfühlen. Es spielen mit: Karin Rauch, Michael Hartmaier, Anke Plocher, Benjamin Plocher, Michaela Rauch, Julia Majer, Jürgen Renz, Karl Staiger, Katja Schittenhelm und Markus Giek. Das Stück wird am Freitag, 4. Januar, und am Samstag, 5. Januar, in der Turn- und Festhalle aufgeführt. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Spielbeginn um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zu sechs Euro in der Getränkehandlung Pfefferle und in der Kreissparkasse. An der Abendkasse sind sie zu acht Euro erhältlich. Für Verpflegung ist gesorgt.