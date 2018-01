Vöhringen Neue Geschäftsführerin übernimmt die "Rötenmühle"

Die 28-Jährige stammt aus Bielefeld. Erst am 13. Januar zog sie nach Vöhringen, um zwei Tage später die Geschäftsführung der "Rötenmühle" zu übernehmen. Erfahrungen aus Gastronomie und Hotellerie brachte sie mit.

Inga Lontke war nach dem Abitur 2009 in Kanada unterwegs. Dort entschied sie sich für das duale Studium Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, das sie dann in Ravensburg absolvierte. Sie heuerte anschließend für zwei Monate auf einem kleinen Segelkreuzfahrtschiff an und überquerte den Atlantik. An Bord kümmerte sie sich um das Wohl der Gäste.

Eine weitere Station war St. Anton in Österreich. "Ich wollte Skifahren lernen", erzählt die Bielefelderin, aber natürlich auch einen Hotelbetrieb kennenlernen. Nach der Wintersaison zog sie 2015 nach Kochem an der Mosel, wo sie in einem Drei-Sterne-Hotel als Assistentin der Geschäftsführung arbeitete. Ihre Aufgaben waren sehr vielfältig. Dazu gehörten Personalführung, Bestellungen, die Optimierung von Abläufen, Rezeption und Gästebetreuung.