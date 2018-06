Vöhringen Nach 40 Jahren wieder oben

Schon die Vorstellung des neuen Trainers vor einem Jahr schien etwas Besonderes zu sein. Das Team blieb fast die ganze Saison ungeschlagen. Zuerst gab es eine Niederlage am "grünen Tisch" und am Samstag dazu noch die erste "echte" Niederlage. Die SG Altheim-Grünmettstetten machte in der Schlussminute das 3:2 – ein Stimmungskiller. Nach wenigen Minuten war diese Phase aber beendet. Christian Urmann und Fabian Spath ließen unmittelbar nach den lobenden Worten ihre "Feierbiester" los, die nach der Tour durch den Ort noch bis in die frühen Morgenstunden feierten.