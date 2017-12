Vöhringen Ideeller Wert einfach unschätzbar

Ortsvorsteherin Kerstin Jauch schloss sich den Dankesworten an. In Wittershausen wurden unter anderem Pflanzbeete, Grill und Rastplatz im "Juchzgergraben" sowie das Backhaus gepflegt, repariert oder betreut. Alle diese Dienste seien für die Gemeinde von unschätzbarem, ideellen Wert, lobte Stefan Hammer. Nicht vergessen habe man den stattlichen Kreis der Flüchtlingshelfer. Da der alle zwei Jahre stattfindende Neubürgerempfang am 27. Januar nächsten Jahres auch die Flüchtlingsfamilien einschließt, die ab Januar 2016 in die Eythstraße gezogen sind, wird die Ehrung in diesem Rahmen durchgeführt.

Geehrt wurden von "Bürger für Bürger" Vöhringen: Hans Beilharz, Werner Gauß, Volker Hartmaier, Erhard Katz, Hermann Kopf, Brigitte Lehmann, Hermann Lehmann, Ernst Rauch, Helmut Sehburger, Heinz Vögele, Friedrich Weik und Emil Stocker. Ehrungen für ehrenamtlich Tätige aus Wittershausen: Willy Esslinger, Inge Günther, Christel Herrmann, Norbert Kobsch, Daniel Kobsch, Diana Kobsch, Rudolf Leicht, Hubert Leicht, Gerhard Mutschler, Hans Susan, Kornelia Leucht und Hans-Peter Leucht.