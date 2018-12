Vöhringen Frieden vermittelt

Vöhringen-Wittershausen (sf). Frieden kommt aus dem Herzen, und das Kind in der Krippe kann Menschen dazu bewegen, einander in Frieden zu begegnen. Diese Botschaft vermittelte das Krippenspiel "Die drei Weisen auf dem Weg zum Licht", das die Kinderkirche beim Familiengottesdienst in Wittershausen aufführte. 13 junge Darsteller zogen feierlich in die evangelische Kirche ein und präsentierten in Liedern und Spielszenen die Weihnachtsgeschichte. Die Hauptrolle kam den drei Sterndeutern zu, die dem auffällig hellen Stern auf der Suche nach einem neuen König folgten.