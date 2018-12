Vöhringen Empörung über den gefällten Weihnachtsbaum hält an

Vöhringen. Auch wenn inzwischen ein neuer prächtiger Baum auf dem Dorfplatz erstrahlt und dem oder den unbekannten Tätern keine politische Motivation, sondern grenzenlose Respektlosigkeit unterstellt wird, ist der Gemeinderat weiterhin empört und nicht dazu bereit, die Fällung des Weihnachtsbaums ungestraft durchgehen zu lassen. Thomas Prügel brachte in der jüngsten Sitzung eine Diskussion zum Schutz von öffentlichem Eigentum in Gang. Angesichts des aktuellen Vorfalls und der schon früher aufgetretenen Fällen von Vandalismus an öffentlichen Plätzen müsse über geeignete Überwachungsmaßnahmen nachgedacht werden.