Vöhringen Dieb entwendet Spenden für Christbäume

Vöhringen. Junge Menschen sammelten in vier Gruppen für das evangelische Jugendwerk Christbäume ein. Dabei ist Usus, dass nicht anwesende Christbaumbesitzer den Sammlern als Dankeschön ein Kuvert oder eine Tüte mit Kleingeld am Baum befestigen. In diesem Jahr war einer allerdings schneller: Ein unbekannter Mann ging der Gruppe, die im Bereich Scheinten­straße/Mühlbachstraße unterwegs war, voraus und kassierte zwischen 13 und 15 Uhr die gespendeten Münzen. So landeten mindestens fünf Spenden, insgesamt etwa zehn Euro, in der Tasche eines Diebes, der allerdings aufgefallen ist. Der Mann wird als nicht sehr groß beschrieben. Er hatte eine Halbglatze, kurzes Haar und wird auf Mitte 50 bis Mitte 60 geschätzt. Der Dieb trug eine Warnweste. Ob er noch weitere Spenden eingesteckt hat, wird sich zeigen. Die Diebstähle wurden bei der Polizei gemeldet, der Polizeiposten Sulz ermittelt, Telefon 07454/9 27 46.