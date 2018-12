Vöhringen "Das ist ein Anschlag auf unsere Kultur"

Vöhringen (rh). In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter den Weihnachtsbaum der Gemeinde Vöhringen auf dem Dorfplatz vor der Kirche gefällt und die Lichterkette zerschnitten. Der Baum fiel in den Bereich der Sulzer Straße und beschädigte dabei auch ein Straßen- sowie ein Hinweisschild. Der Bauhof räumte noch früh morgens den Baum auf den Platz an der Kirche.