Vöhringen Dank an Bruder für 30 Jahre im Betrieb

In München Kenntnisse erweitert

Steffen Thiel erlernte im elterlichen Betrieb das Zimmerer-Handwerk und legte nach mehreren Gesellenjahren die Meisterprüfung in Konstanz ab. Um seine Kenntnisse zu erweitern, arbeitete er rund zwei Jahre in München in einer Holz- und Trockenbaufirma. Mit den Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, baute er nach der Rückkehr ins Mühlbachtal im elterlichen Betrieb die Abteilung Trockenbau, speziell in Bezug auf die heutigen Anforderungen an den Brandschutz, auf.

Steffen Thiel leitet diese Abteilung mit großem Erfolg und Engagement. Bei der Feierstunde bestätigte er vor den Kollegen, darunter auch Vater Klaus-Dieter Thiel: "Ich habe meinen Traumberuf gefunden, die Arbeit macht mir riesig Spaß, und ich freue mich am Abend schon auf den nächsten Tag mit seinen neuen Herausforderungen". Und: "Ich weiss, dass ich manchmal zum Perfektionismus neige", fügte er hinzu, was auch Bernd Thiel bestätigen konnte. "Dies schätzen auch unsere Kunden". Unter Beifall überreichte Bernd Thiel einen Geschenkkorb mit dem Wunsch: "Halten wir weiterhin so gut zusammen wie bisher".