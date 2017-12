Vöhringen Bauplätze werden großes Thema sein

Gut aufgestellt sei man nach den getätigten Investitionen im Bereich Kindertagesstätten und Mühlbachschule. Erinnert wurde an die Planstelle für Jugendsozialarbeit und den Sperrvermerk für den Pavillon in der Friedrichstraße sowie die vorgeschlagene Belegungsänderung.

Die Fraktionen sprechen sich laut Andrea Kopp beim nächsten Schwerpunkt "Gesundheitsprojekt" auf dem ehemaligen Bauhofgelände zusätzlich für einen Arbeitskreis und die Einbindung der Bevölkerung aus, ähnlich wie bei der Hallenplanung. Umgehend müsse man in dieses Projekt einsteigen, um den "sportlichen Zeitrahmen" von fünf Jahren bis zur Umsetzung einer maßgeschneiderten Lösung einhalten zu können. Schneller vorankommen müsse man bei der Entwicklung von Neubaugebieten, um jederzeit Baugelände anbieten zu können. "Neue Wiesen" und "Vöhringen West" waren die Stichworte.

Betont wurde die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung in Sachen Lärmschutzwall für Wittershausen zur Steigerung der Lebensqualität, sollte sich durch Aushubmaterial von Stuttgart 21 eine Möglichkeit ergeben. Die neue Mehrzweckhalle bewege sich über dem ursprünglichen Budget, obwohl das energetische Konzept in Sachen Nachhaltigkeit nur die formalen Anforderungen erfülle.

Maike Haug erläuterte einige Punkte der Änderungsliste. 5000 Euro mehr wurden für die Turnhalle Wittershausen zur Instandsetzung des Bühnenvorhangs eingeplant. Vorerst ersatzlos entfallen die 10 000 Euro, die zur Abdichtung der Brunnenstube im Teilort jahrelang "mitgeschleppt", aber nicht eingesetzt wurden. Die Neueingruppierung der Kindergarten-Zweitkräfte laut Tarifvertrag wird sechs Monate früher zum 1. Januar 2018 vorgenommen. In Summe werden dafür 30 000 Euro fällig.

In der Mittelfristplanung wurde der Abbruch der alten Turnhalle um ein Jahr auf 2021 verschoben, neu aufgenommen wurde die Resterschließung des "Lerchenbühls" in Wittershausen für 2020/2021. Um ein Jahr vorgezogen auf 2019 wurde die Planung für neue Jugendräume. Zudem sind 150 000 Euro für die Realisierung von Brandschutzmaßnahmen am Rathaus vorgesehen.