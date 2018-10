Vöhringen Bauliche Fahrbahnverengung statt Pflanzkübel

Vöhringen. Die verkehrsberuhigende Maßnahme in Form von Pflanzkübeln in der Daimlerstraße wurde in Folge eines Gemeinderatsbeschlusses vom Dezember im Rahmen einer Verkehrsschau überprüft und schließlich in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde abgebaut. Nun soll für die Gefahrenstelle in der Tempo-30-Zone beim Spielplatz eine neue Art der Verkehrsberuhigung her. Diese sorgte jedoch im Gemeinderat für Diskussionen.